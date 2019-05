Polacy przekonują się do odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych na własne potrzeby. Już ok. 65 tys. domów jest wyposażonych w panele słoneczne i co miesiąc liczba ta wzrasta o kilka tysięcy. Jeśli tempo inwestycji się utrzyma, to na koniec roku w Polsce będzie około 100 tysięcy prosumentów. Skąd ten boom? Od tego roku każdy instalujący sobie w domu panele słoneczne może skorzystać z odliczeń od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W dodatku panele fotowoltaiczne mocno potaniały, poprawiła się ich efektywność, a z pomocą w finansowaniu inwestycji ruszyły banki.

Gdzie najlepiej udać się po pieniądze?

Dotacje na OZE

Najlepiej sięgnąć po dotacje z funduszy unijnych, które są bardzo wysokie. Taka możliwość istnieje jednak tylko w kilku województwach, gdzie jeszcze nie wyczerpano całej puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel. W dodatku nie zawsze jest możliwość budowy instalacji na jednorodzinnych domach.

Do 28 czerwca wnioski o dofinansowanie inwestycji w instalacje OZE przyjmuje województwo podlaskie. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 85 proc. kosztów. Preferowane będą mikroinstalacje do produkcji biogazu oraz panele słoneczne. Konkurs skierowany jest do samorządów, przedsiębiorców, producentów rolnych i ich grup, organizacji, stowarzyszeń, spółdzielni, kościołów i związków wyznaniowych. W tym roku plany ogłoszenia konkursu na nabór wniosków o wsparcia OZE są też w województwach: zachodniopomorskim, lubelskim i śląskim (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Pożyczki z programu Czyste Powietrze

Korzystne, nisko oprocentowane pożyczki na 100 proc. inwestycji we własne panele słoneczne (i nie tylko) oferuje program Czyste Powietrze. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie w domu źródła ciepła zgodnego z normami wymienionymi w programie, albo też wymiana pieca starej generacji na taki, który spełnia wymogi. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M+ 70 pkt bazowych (obecnie to 2,57 proc.), przy czym nie może to być mniej niż 2 proc. Ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym. Pożyczka może być rozłożona nawet na 180 miesięcy, z roczną karencją. Maksymalną granicę inwestycji w panele słoneczne ustalono na 30 tys. zł, a koszt kwalifikowany instalacji za 1kWp na 6 tys. zł.

Gdzie i ile można dostać pieniądz na własna elektrownie? Jakie są plusy i minusy pożyczek termomodernizacyjnych? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl