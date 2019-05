„Oczekuję, że do wyborów europarlamentarnych złoty mógłby się umacniać do poziomu do 4,28 wobec euro” – powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Jego zdaniem inwestorzy będą zwracać uwagę w najbliższych dniach na dwa kluczowe elementy – nadchodzące odczyty GUS dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, a także rezultat wyborów do europarlamentu.

W środę GUS opublikuje odczyt produkcji przemysłowej za kwiecień. Konsensus przewiduje, że zwiększyła się ona o 8,7 proc. rdr, co byłoby najsilniejszym wzrostem produkcji od lipca ubiegłego roku.

Dane o sprzedaży detalicznej inwestorzy poznają natomiast w czwartek. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacują, że wskaźnik wyniósł w kwietniu 9,9 proc. rdr po 3,1 proc. w marcu.

„Dzisiaj poznaliśmy solidne dane o wynagrodzeniach. Zbliżająca się publikacja wyników o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej może wypaść również powyżej konsensusu rynkowego, co mogłoby się przełożyć na wzrost oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych” – wyjaśnił ekonomista ING Banku Śląskiego.

Wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach wzrosły w kwietniu rdr o 7,1 proc. wobec 6,5 proc. według konsensusu PAP Biznes i po wzroście o 5,7 proc. w marcu. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło w kwietniu rdr o 2,9 proc. wobec 3,0 proc. według konsensusu i po wzroście o 3,0 proc. w marcu.

W niedzielę, 26 maja, odbędą się wybory do europarlamentu.

„Wygrana partii rządzącej może oznaczać, że eurozłoty oscylowałby wokół poziomu 4,30, a jeżeli wzrosłyby oczekiwania na poluzowanie polityki fiskalnej, to może podążyć w kierunku 4,33” – powiedział Piotr Popławski.

W przypadku pary EUR/USD ekonomista ING Banku Śląskiego oczekuje, że w tym tygodniu będzie utrzymywała się wokół 1,11, a do połowy czerwca dolar może się umocnić do 1,10.

OECD podwyższyła we wtorek prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,2 proc. z 4,0 proc., a w 2020 r. do 3,5 proc. z 3,3 proc. – tak wynika z majowej edycji raportu "Economic Outlook". Ekonomiści OECD podtrzymali, że CPI i bazowy CPI w 2020 r. wzrośnie w okolice 3 proc. OECD rekomenduje zacieśnienie polityki fiskalnej w Polsce.

RYNEK DŁUGU

„W tym tygodniu spodziewam się, że rentowności SPW mogą rosnąć – do 10 pb w przypadku obligacji dziesięcioletnich” – powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Popławski dodał, że oczekuje „w miarę proporcjonalnego wzrostu dochodowości na pozostałych miejscach krzywej – dla długu 2-letniego i 5-letniego”.

We wtorek resort finansów poinformował, że na czwartkowym przetargu zamiany sprzeda papiery OK0521, PS1024, WZ0525, WZ0528 i DS1029, a odkupi PS0719, DS1019, WZ0120 i PS0420.

Na rynkach bazowych bez istotnych zmian. Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 2,423 proc., a niemieckich -0,078 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.48 9.10 15.35 EUR/PLN 4,3064 4,2993 4,2971 USD/PLN 3,8620 3,8555 3,8485 CHF/PLN 3,8190 3,8130 3,8157 EUR/USD 1,1151 1,1151 1,1166 PS0421 1,65 1,65 1,65 PS0424 2,25 2,27 2,25 DS1029 2,89 2,88 2,87

(PAP Biznes)