Białoruś: Potrzeba miesiąca, by ocenić straty z powodu zanieczyszczonej ropy

Źródło: PAP

Białoruś potrzebuje jeszcze miesiąca, by ostatecznie określić skalę strat, spowodowanych przez zanieczyszczoną ropę, która trafiła do rurociągu Przyjaźń – powiedział we wtorek premier Białorusi Siarhiej Rumas, cytowany przez agencję BiełTA.