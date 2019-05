Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Real Food planuje debiut na New Connect lub podobnym rynku lansowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych do końca 2021 roku, poinformował współzałożyciel sieci Bobby Burger i członek zarządu Real Food Krzysztof Kołaszewski.



"Planujemy debiut na otwartym rynku GPW do końca 2021 roku. Prawdopodobnie będzie to New Connect lub podobny rynek przeznaczony dla akcjonariuszy, umożliwiający obrót papierami młodych spółek, którego stworzenie jest planowane według deklaracji GPW" - powiedział Kołaszewski, cytowany w komunikacie.



Zaznaczył, że w ten sposób "akcjonariusze będą mogli zyskownie wyjść z inwestycji po upływie maksymalnie 2,5 roku od daty nabycia akcji Real Food".



"Wcześniej oczywiście można sprzedać akcje, przy czym zgodnie ze statutem udziałowcy posiadający minimum 25% akcji imiennych danej serii mają pierwszeństwo ich nabycia" - dodał współzałożyciel sieci.



W związku z tym, że Real Food planuje intensywne inwestycje w budowę grupy kapitałowej, spółka podjęła decyzję o braku deklaracji w zakresie wypłaty dywidendy w najbliższych latach, dodał przedstawiciel firmy.



"Decyzja ta podyktowana jest zamiarem reinwestowania wszystkich zysków grupy kapitałowej tak, aby umożliwić inwestorom największy zwrot z inwestycji z chwilą realizacji przez nich exitu" - zaznaczył Kołaszewski.



Na początku maja Real Food, w skład której wchodzą marki Bobby Burger i Wegeguru, ruszył ze zbiórką crowdfundingową na kwotę do 4 mln zł na platformie Crowdway.



Pod koniec ubiegłego roku założyciele sieci Bobby Burger powołali do życia grupę kapitałową Real Food. Do współpracy zaprosili Michała Kicińskiego, współzałożyciela CD Projekt.



(ISBnews)