BBI Development ma list intencyjny ws. połączenia Hali Gwardii i Mirowskiej



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Zarząd BBI Development zawarł ze "Społem" Warszawską Spółdzielnią Spożywców Śródmieście list intencyjny zakładający koncepcję funkcjonalnego i estetycznego powiązania Hali Gwardii z należącą do Spółdzielni Halą Mirowską, podała spółka.

"Zarząd BBI Development zawarł ze 'Społem' Warszawską Spółdzielnią Spożywców Śródmieście list intencyjny dotyczący gotowości do współpracy, na zasadach wyłączności, przy realizacji projektu deweloperskiego polegającego na zagospodarowaniu hali targowej zlokalizowanej przy placu Żelaznej Bramy w Warszawie (tzw. Hala Gwardii), jak również terenów do niej przyległych, w przypadku, gdy Miasto Stołeczne Warszawa (będące właścicielem Hali Gwardii) podejmie decyzję dotyczącą takiego zagospodarowania. List intencyjny zakłada koncepcję funkcjonalnego i estetycznego powiązania Hali Gwardii z należącą do Spółdzielni Halą Mirowską" - czytamy w komunikacie.

List intencyjny rozpoczyna okres negocjacji, w których obie strony zamierzają uzgodnić zasady współpracy oraz szczegóły realizacji powyższego projektu.

"Hale Mirowskie to dwie bliźniacze hale targowe zlokalizowane przy Placu Mirowskim w Warszawie (zachodnia, zwana Mirowską oraz wschodnia, zwana Gwardii) wzniesione na przełomie XIX i XX wieku, które - podobnie jak w przeszłości - pełnią obecnie funkcję handlowo-usługowo-gastronomiczną, stanowiąc jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów handlowych śródmieścia stolicy. Właścicielem hali zachodniej jest Spółdzielnia, która jest także użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym zlokalizowane jest przyległe do hali targowisko. Właścicielem hali wschodniej jest Miasto Stołeczne Warszawa" - podano także.

Roli BBI Development we wspólnym przedsięwzięciu obie strony upatrują w szczególności w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie procesu inwestycyjnego, w tym kwestii: planistycznych, projektowych, formalno-prawnych, pozyskania finansowania, komercjalizacji i sprzedaży, a także reprezentowania stron przy współdziałaniu z Miastem Stołecznym Warszawa. Spółdzielnia natomiast wyraziła gotowość do zagospodarowania hal i stworzenia w przyszłości na ich terenie kompleksu o funkcji komercyjno-kulturalnej, podano w materiale.

" Na podstawie zawartego listu obie strony prowadzić będą negocjacje, w celu określenia szczegółów realizacji wspólnego przedsięwzięcia. List intencyjny został zawarty bezterminowo, przy czym Spółdzielnia zapewniła emitentowi wyłączność w negocjacjach na okres 3 lat od daty podpisania listu" - czytamy także.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)