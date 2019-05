Ten Square Games miało 10,36 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Ten Square Games odnotowało 10,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,3 mln zł wobec 6,27 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 12,5 mln zł wobec 6,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,3 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 14,4 mln zł rok wcześniej.

"Najważniejsza gra w portfolio Ten Square Games - hitowa gra 'Fishing Clash' wygenerowała przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku przychód w wysokości 37,5 mln zł, co oznacza prawie pięciokrotny wzrost w porównaniu do I kw. 2018, kiedy wyniosły 7,6 mln zł. Jednocześnie dynamicznie wzrosła średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników (MAU) dla tej gry. Obecnie wynosi ok. 2 mln użytkowników, wobec 1,2 mln w I kw. 2018" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Gra "Let's Fish" wygenerowała w I kw. 2019 przychód na poziomie 4,1 mln zł (wobec 3,7 mln zł w I kw. 2018, +10% r/r). Kolejna gra - "Wild Hunt" przyniosła w pierwszym kwartale 2019 2,4 mln zł przychodów (rok wcześniej: 0,7 mln zł, +242% r/r).

"Koszty kampanii marketingowych w I kw. 2019 wyniosły 15,4 mln zł w porównaniu do 1,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W raportowanym okresie z wydatków marketingowych kwota 15 mln zł przypadła na promocję gry 'Fishing Clash', a 0,4 mln zł na promocję tytułu 'Wild Hunt'" - czytamy dalej.

Największymi rynkami odbiorców gier Ten Square Games są: Europa 42,1% i Ameryka Północna 41,6% oraz Azja 11%. Głównym źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży związane z mikropłatnościami: 95,7%, wyświetlane reklam w grze: 2,5 %, oraz umowy licencyjne: 1,8%, podano także.

"Pierwszy kwartał 2019 to powrót gry 'Fishing Clash' na ścieżkę wzrostową w związku z dalszym rozwojem produktu i zapowiadanym zwiększeniem budżetów marketingowych. Gra jest przez nas cały czas rozwijana i uatrakcyjniana, m.in. poprzez wprowadzanie nowych elementów, funkcjonalności i ulepszeń takich, jak nowe rodzaje ryb i nowe łowiska. Efekty naszych działań są widoczne w przychodach - luty, marzec i kwiecień były oprócz października 2018 najlepszymi miesiącami w historii gry. Gry 'Let's Fish' oraz 'Wild Hunt' stabilnie się rozwijają, notując wzrosty przychodów rok do roku" - skomentował wiceprezes Arkadiusz Pernal, cytowany w komunikacie.

"Zgodnie z zapowiedziami, w kwietniu br. uruchomiliśmy fazę soft launch gry 'Golf Rush' - gra jest obecnie dostępna na pięciu rynkach: w Polsce, Australii, Brazylii, Indonezji oraz we Włoszech. Druga połowa roku również zapowiada się interesująco. Kolejne nasze plany to gry z obszaru hobby oraz dwie gry dla kobiet" - dodał wiceprezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 10,25 mln zł wobec 4,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)