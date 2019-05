iFun4all ma licencję na wydanie gry bazującej na IP 'Vampire: The Masquerade'



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - iFun4all podpisał umowę ze szwedzkim wydawcą gier wideo - Paradox Interactive. Przedmiotem umowy jest udzielenie niewyłącznej licencji na stworzenie i dystrybucję tytułu opartego na IP gry "Vampire: The Masquerade", podała spółka. Zgodnie z umową, Paradox zapewni także wsparcie marketingowe i PR-owe w ramach promowania innych gier ze swojego uniwersum. Premiera gry na platformach dystrybucyjnych PC oraz Nintendo Switch planowana jest jeszcze w 2019 r.

"Wynegocjowane przez iFun4all warunki minimalizują obciążenie finansowe spółki z tytułu nabycia licencji, na co wpływ ma zagwarantowana możliwość rozliczenia zapłaconej opłaty licencyjnej z udziałem, jaki przysługiwać będzie Paradox w zysku ze sprzedaży projektu. Dodatkowo założone terminy płatności przypadają dopiero po premierze komercyjnej tytułu, a gamedeveloper sam zadecyduje o możliwościach wydawniczych tworzonego tytułu. Umowa została zawarta na okres 3 lat, bez ograniczeń terytorialnych" - czytamy w komunikacie.

"Vampire: The Masquerade" to marka skupiająca papierowe gry RPG oraz gry wideo, których akcja ma miejsce w World of Darkness. Została stworzona przez White Wolf w 1991 r. i od tego czasu cieszy się ogromną popularnością. Cyfrowa odsłona gry "Vampire: The Masquerade Bloodlines" może poszczycić się oceną na platformie Steam sięgającą 93% pozytywnych opinii. Jednocześnie z drugą odsłoną "Bloodlines" oraz tytułem tworzonym przez iFun4all powstają inne gry osadzone w tym samym uniwersum, zaś wszystkie razem tworzyć mają spójną i uzupełniającą się całość, podano również.

"Zawarcie tej umowy jest niezwykle ważnym wydarzeniem, ponieważ po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy w stanie skłonić do współpracy liczącego się na rynku, globalnego partnera. Jako jedyne studio w Polsce byliśmy w stanie przekonać Paradox, że potrafimy stworzyć grę, która zasługuje na to, by być elementem globalnego brand planu 'Vampire: The Masquerade'. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że stworzymy w pełni licencjonowaną grę, która, mamy nadzieję, trafi w gusta milionów fanów Wampira i Świata Mroku na świecie" - powiedział prezes IFun4all Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

(ISBnews)