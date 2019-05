Art Games Studio pozyskało nowych inwestorów, 24 V debiutuje na NewConnect



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Art Games Studio zacieśniło współpracę z głównym akcjonariuszem Gaming Factory poprzez podpisanie ramowej umowy o współpracy, podała spółka. Dodatkowo w akcjonariacie Art Games Studio pojawili się inwestorzy instytucjonalni. Spółka 24 maja zadebiutuje na NewConnect z wyceną na poziomie 10 mln zł, podano także.

Art Games Studio skupia się na produkcji i dystrybucji nisko- oraz średniobudżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone, niewielkie zespoły deweloperskie. Dzięki temu maleje ryzyko operacyjne przy optymalnej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe, występujące podczas produkcji, przypomniano.

"Podpisanie umowy o współpracy z Gaming Factory to kluczowy moment naszej działalności. Dzięki wsparciu finansowemu będziemy w stanie zwiększyć skalę działalności poprzez zwiększenie liczby i jakości naszych produkcji. Upublicznienie akcji wpłynie na rozpoznawalność marki Art Games Studio w branży i zwiększy naszą wiarygodność dla kontrahentów. Debiut na NewConnect odbędzie się przy wycenie 10 mln zł i wierzę, że biorąc pod uwagę nasze wyniki i ciekawe produkcje w portfolio, czyni to nas atrakcyjnymi na tle rynku. Zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych odbieram jako oznakę zaufania do spółki i potwierdzenie naszego potencjału" - powiedział CEO Art Games Studio Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.

Studio pracuje obecnie nad ośmioma projektami, których jest twórcą lub współtwórcą. Najbliższe premiery zaplanowano na przełomie II i III kwartału 2019. Wśród nich są: "Spyhack", "Unlucky7" i "The Worst Day Ever" - wszystkie na komputery stacjonarne. W IV kwartale firma planuje cztery premiery, w tym "Faither" (na PC i konsolę Nintendo Switch), "Toolboy" (na Nintendo Switch) oraz "When I Was Young" (na PC). Art Games Studio aktualnie nie posiada gier mobilnych, przez co tak zwana afera Huawei nie powinna mieć wpływu na notowania spółki, podano także.

Art Games Studio SA zostało założone w lipcu 2017 r. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W swoim portfolio posiada takie gry jak: Earthworms, Bad Dream: Fever oraz Escape Doodland. Spółka współpracując z 10 zespołami deweloperskimi, pracuje nad przygotowaniem i wydaniem kolejnych kilku gier, których premiery zaplanowane są na 2019 r.

(ISBnews)