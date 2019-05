Uber wprowadza w Krakowie usługę przewozu elektrycznymi samochodami Uber Green



Kraków, 22.05.2019 (ISBnews) - Uber wprowadza w Krakowie - jako pierwszym mieście w Polsce - pilotażową usługę Uber Green z dostępem w aplikacji do elektrycznych i zero-emisyjnych samochodów, poinformowała dyrektor Uber na region CEE Ilona Grzywińska - Lartigue. W trzy miesiące firma chce w ramach nowej usługi przewieźć 10 tys. osób.

"Uber w Krakowie ma centrum usług biznesowych i centrum technologiczne, które rozwija elektryczne rowery - usługę dla całego świata. Teraz w Krakowie uruchamiamy Uber Green - 3-miesięczny pilot usługi, który potrwa do sierpnia. Nieprzypadkowo wybieramy Kraków - to miasto, które stawia czoło smogowi. Nasz cel to przewiezienie w ramach tej usługi 10 tys. osób w trzy miesiące" - powiedziała Grzywińska-Lartigue podczas prezentacji usługi.

W ramach pilotażowej usługi będzie jeździć po Krakowie kilkadziesiąt elektrycznych samochodów.

Kraków dołącza do grona kilku miast w Europie, w których Uber umożliwia korzystanie z elektromobilności. Green działa już w Paryżu, Londynie, Amsterdamie, Lizbonie, Porto, Bukareszcie, Kijowie czy Monachium.

"Wierzymy, że przyszłość transportu to współdzielenie przejazdów, najlepiej samochodami elektrycznymi. Decydując się na wprowadzenie pilotażowej usługi Uber Green w Krakowie, mieliśmy jeden cel - udostępnienie możliwości przejazdu pojazdami elektrycznymi większej liczbie osób. Mamy świadomość, że nie możemy działać w tym obszarze sami, dlatego zależy nam na współpracy z władzami miast, organizacjami pozarządowymi, a także producentami samochodów, tak by wspólnie działać na rzecz rozwoju bezemisyjnego transportu w polskich miastach" - wskazał Ash Kebriti, General Manager w firmie Uber w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Uber podał, że w Porto tylko po 3 miesiącach programu pilotażowego Uber Green, dzięki elektrycznym pojazdom udało się zaoszczędzić 23 tony CO2, które potencjalnie trafiłyby do atmosfery. Z kolei w przypadku Bukaresztu po roku zaoszczędzono 64 tony dwutlenku węgla.

Uber to firma technologiczna, która łączy użytkowników aplikacji z kierowcami korzystającymi z platformy, aby współdzielić swój przejazd z innymi, oferować możliwość przywiezienia posiłku bądź przewiezienia przesyłki. Platforma Uber działa w ponad 600 miastach w 65 państwach na całym świecie.

(ISBnews)