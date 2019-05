PKN Orlen liczy, że decyzję w sprawie Lotosu podejmie obecna Komisja Europejska



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - PKN Orlen ma nadzieję, że decyzję w sprawie akwizycji Grupy Lotos podejmie obecna Komisja Europejska, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.

"Robimy wszystko, żeby to jeszcze Komisja Europejska w obecnym składzie wyraziła zgodę na przejęcie Grupy Lotos" - powiedział Obajtek dziennikarzom po uroczystości inauguracji budowy przez Anwil III linii do produkcji nawozów azotowych we Włocławku.

"Oczywiście, Komisja Europejska ma struktury, które cały czas pracują, niezależnie od zmiany komisarza" - zastrzegł Obajtek.

"Jesteśmy w ciągłym kontakcie z KE i postaramy się jak najszybciej złożyć ostateczny wniosek o koncentrację" - dodał.

Według wcześniejszych zapowiedzi, PKN Orlen planuje zamknięcie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos do końca 2019 r.

"Grupa Lotos, po zakończeniu akwizycji, zostanie włączona w strukturę petrochemiczną grupy Orlen" - powiedział także Obajtek we Włocławku.

Odnosząc się do planów Anwilu, prezes Orlenu zapowiedział też, że chciałby jeszcze w tym roku doprowadzić do rozpoczęcia kolejnej inwestycji tej spółki.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)