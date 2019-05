Bank Pekao wyemituje 700 obligacji podporządkowanych o wartości nom. 350 mln zł



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Banku Pekao podjął uchwałę o emisji 700 obligacji podporządkowanych serii D o łacznej wartości nominalnej 350 mln zł, podał bank.

"Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji podporządkowanych serii D wynosi 350 000 000 zł. Kwota emisji uwzględnia sytuację na rynku kapitałowym oraz aktualne zapotrzebowanie kapitałowe banku" - czytamy w kominikacie.

Bank podał, że jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 500 000 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,7 pkt proc. Dzień emisji obligacji to 4 czerwca 2019 r., zaś dzień wykupu to 4 czerwca 2031 r., z zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu. Cel emisji nie został określony.

Obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst prowadzonego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych.

"Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje podporządkowane serii D zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II" - podano także.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)