W spotkaniu wzięli udział prezydent Milosz Zeman, premier Andrej Babisz, przewodniczący Senatu Jaroslav Kubera, przewodniczący Izby Poselskiej Radek Vondraczek, minister spraw zagranicznych Tomasz Petrziczek, minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek oraz minister obrony Lubomir Metnar.

Jak czytamy w protokole, w kolejnych miesiącach po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które będą kluczowe dla określenia przyszłości UE, Republika Czeska ma odgrywać aktywną, odpowiedzialną i jednoczącą rolę. Będzie także dążyć do tego, by strategiczna agenda, która w lipcu wytyczy kierunki rozwoju UE na następne lata oraz realizacja tej agendy spełniły nadzieje obywateli na "Europę demokratyczną, pomyślnie gospodarującą i bezpieczną, a jednocześnie otwartą na nowe myśli i trendy oraz silną na płaszczyźnie międzynarodowej".

„Istotne jest ograniczenie uprawnień Komisji (Europejskiej) i wzmocnienie uprawnień Rady (Europejskiej)„ – powiedział po spotkaniu przewodniczący Senatu Kubera. Szef dyplomacji Petrziczek wskazał, że KE powinna pełnić swą rolę, a państwa członkowskie powinny mieć więcej do powiedzenia. „Tym niemniej w tej chwili nie otwieramy żadnej debaty o podstawach traktatowych” – podkreślił.

Protokół stwierdza również, że strategia polityczna UE musi znaleźć odzwierciedlenie także w negocjowanych obecnie wieloletnich ramach finansowych. "W rokowaniach na temat wieloletnich ram finansowych Republika Czeska będzie nadal aktywnie zabiegać o własne interesy i priorytety, ukierunkowane na kontynuowanie tradycyjnych unijnych polityk, zapewnienie środków na nowe priorytety oraz na umożliwienie maksymalnie elastycznego wykorzystania unijnych środków finansowych zgodnie z preferencjami tematycznymi i decyzjami Republiki Czeskiej" - zadeklarowali uczestnicy spotkania.

Według nich, rozpoczynające się w lipcu czeskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej dbać będzie o "rozumną Europę" czyli o rozumne decyzje, rewolucyjne technologie i jednoczące podejście. „Ambicją przewodnictwa jest formułowanie i realizowanie w UE wspólnych propozycji V4 zawsze wtedy, gdy przyniesie to pożytek obywatelom (państw) V4 i całej UE” – deklaruje protokół. (PAP)

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)