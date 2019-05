Wojas miał 3,12 mln zł straty netto, 2,33 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Wojas odnotował 3,12 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,33 mln zł wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,67 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 46,9 mln zł rok wcześniej.

"Po I kw. 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 50 669 tys. zł, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Sprzedaż detaliczna uległa zmniejszeniu o 9,7% r/r, sprzedaż hurtowa uległa zwiększeniu o 15,8% r/r, sprzedaż materiałów, półproduktów i usług produkcyjnych do kooperantów uległa zmniejszeniu o 14,3% r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po I kw. 2019 wyniósł 82,8% vs 81,5% po 1 kwartale 2018 r." - czytamy w raporcie.

Sprzedaż detaliczna realizowana jest przez własną sieć sprzedaży w Polsce, Słowacji, Czechach i Białorusi oraz przez kanał online (esklep). W I kw. 2019 r. sieć zmniejszyła się o 9 salonów w stosunku do I kw. 2018 r. czyli o 5% (169 salonów I kw. 2019 vs 178 salony w I kw. 2018). Dodatkowo na sprzedaż I kw. 2019 r. w kanale offline ujemnie wpływał zakaz handlu w niedzielę. Pomimo tego, w kanale offline sprzedaż detaliczna uległa zwiększeniu o 8,6%, a w kanale online o 24,6% r/r. Na wzrost sprzedaży detalicznej pozytywnie wpłynął wiosenny marzec 2019 r., a także szereg podjętych działań pro sprzedażowych, podano także.

"Odnosząc się do perspektyw sprzedażowych do końca 2019 r. - grup kapitałowa Wojas S.A. spodziewa się uzyskiwać dalsze nawet dwucyfrowe wzrosty w kanale sprzedaży detalicznej, a stosunkowo chłodny i deszczowy maj 2019 r. nie powinien zakłócić generalnej obserwowanej tendencji. Natomiast w kanale hurtowym po uzyskaniu historycznych wyników w 2018 r. spodziewany jest lekki jednocyfrowy spadek przychodów r/r. W ujęciu całej grupy, wzrost sprzedaży detalicznej ma kluczowy wpływ na uzyskiwany wynik na działalności operacyjnej" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 3,73 mln zł wobec 2,49 mln zł straty rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

