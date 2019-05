Ipopema miała 0,81 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Ipopema odnotowała 0,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 0,67 mln zł wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej.

"Pomimo zysku na działalności wypracowanego w segmentach zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz usług doradczych, strata w segmencie usług maklerskich przełożyła się w I kw. 2019 r. na skonsolidowaną stratę na działalności na poziomie 672 tys. zł (wobec 613 tys. zł straty rok wcześniej). Analogicznie na poziomie netto pomimo zysku segmentów zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz usług doradczych strata w segmencie usług maklerskich, przełożyła się w pierwszych trzech miesiącach roku 2019 na skonsolidowaną stratę netto w wysokości 853 tys. zł (wobec 865 tys. zł straty netto rok wcześniej)" - czytamy w raporcie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,92 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 23,53 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo spadku poziomu przychodów w segmencie usług maklerskich, wzrost przychodów w segmentach funduszy inwestycyjnych i usług doradczych przełożył się w I kwartale 2019 r. na wzrost łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy Ipopema (o 10,1% do poziomu 25 917 tys. zł wobec 23 529 tys. zł w okresie styczeń-marzec 2018 r.). Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (7 472 tys. zł; 28,8% skonsolidowanych przychodów) były o 31,2% niższe niż rok wcześniej (10 860 tys. zł), na co wpływ miał spadek przychodów w każdym z obszarów działalności spółki. Przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi były niższe o 16,9% (5 609 tys. zł wobec 6.746 tys. zł), podczas gdy przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej wyniosły 1 529 tys. zł w porównaniu z 2 662 tys. zł rok wcześniej, a pozostałe przychody (głównie z działalności detalicznej) wyniosły 334 tys. zł (wobec 1.452 tys. zł w I kw. 2018 r.). Spadek przychodów z działalności brokerskiej wynikał przede wszystkim z niższego udziału rynkowego spółki (3,47% w pierwszych trzech miesiącach br. wobec 4,92% analogicznym okresie roku 2018). Niższe przychody z usług bankowości inwestycyjnej wynikały natomiast z istotnie mniejszej wartości zrealizowanych transakcji w pierwszym kwartale 2019 r. w porównaniu okresem styczeń-marzec 2018 r. Jednocześnie spadek pozostałych przychodów wynikał przede wszystkim z odwrotu sentymentu klientów detalicznych do inwestycji w fundusze inwestycyjne" - czytamy także.

Ipopema TFI (segment zarządzania funduszami i portfelami) zanotowała w I kw. 2019 r. przychody w wysokości 12 473 tys. zł (52,5% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. oznacza wzrost o 75,6% (7 103 tys. zł).

"Wyższe przychody Ipooema TFI zawdzięcza przede wszystkim opłatom zmiennym z funduszy sekurytyzacyjnych uruchomionych w roku 2018. Ponadto w dalszym ciągu w strukturze przychodów rośnie udział przychodów za zarządzanie funduszami rynku kapitałowego w rezultacie wzrostu ich aktywów, których wartość na koniec marca 2019 r. kształtowała się na poziomie 1,6 mld zł (wobec 1,3 mld zł rok wcześniej). Łączna suma aktywów w zarządzaniu Ipopema TFI wyniosła na koniec pierwszego kwartału br. 51,5 mld zł (55,0 mld zł na koniec marca 2018 r.).

Ipopema Business Consulting (segment usług doradczych) zanotowała w I kw. 2019 r. przychody na poziomie 5 972 tys. zł (23,0% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami roku 2018 (5.566 tys. zł) stanowiło wzrost o 7,3%.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,5 mln zł wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)