Moody's podniósł długoterminowy rating depozytów mBanku do A3



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service podniósł długoterminowy rating depozytów mBanku do A3 z Baa1 i zmienił perspektywę ratingu na stabilną z pozytywnej. Jednocześnie podstawowa ocena kredytowa banku (BCA) została podwyższona do Baa3 z Ba1, podała agencja.

Moody's podał, że podwyższenie długoterminowego ratingu depozytów wynika m.in, z podniesienia ratingu BCA (Baseline Credit Assessment) banku do baa3 z ba1, a także możliwego wysokiego wsparcia od głównego akcjonariusza - Commerzbanku.

Z kolei podwyższenie ratingu BCA mBanku odzwierciedla stałe dobre wyniki banku i poprawę profilu kredytowego. Moody's oczekuje, że przyjazne otoczenie makroekonomiczne w Polsce będzie sprzyjać stabilnej jakości aktywów mBanku.

Jednocześnie Moody's podniósł ocena ryzyka kontrahenta do A2(cr) z A3(cr), krótkoterminową ocenę CRR dla mBanku do poziomu Prime-1(cr) z poziomu Prime-2 (cr), a krótkoterminowy rating CRR do poziomu Prime-1 z poziomu Prime-2. Potwierdzono krótkoterminowy rating depozytów Prime-2 banku.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)