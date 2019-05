Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ten Square Games zdecydowali o przeznaczeniu 27,31 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 37,02 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,78 zł na akcję, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.



Kwotę 9,71 mln zł zarząd przeznaczono na kapitał zapasowy spółki, podano w uchwałach.



Dzień dywidendy wyznaczono na 5 czerwca 2019 r., a dzień jej wypłaty - na 19 czerwca 2019 r., podano także.



W uzasadnieniu wniosków zarząd wskazał wcześniej, że rekomendowany podział zysku uwzględnia wysokość zysku wypracowanego przez spółkę, sytuację finansową spółki, jej potrzeby kapitałowe oraz wysokość kwot, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy. Rekomendowana kwota dywidendy stanowi równowartość 75% skonsolidowanego zysku netto. Tym samym rekomendacja zgodna jest z przyjętą przez spółkę polityką dywidendy.



Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.



(ISBnews)