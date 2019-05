APS Energia liczy na co najmniej powtórzenie ubiegłorocznych wyników w 2019 r.



Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - APS Energia liczy na co najmniej powtórzenie ubiegłorocznych wyników w 2019 r. i podtrzymuje strategiczny cel średniorocznego wzrostu przychodów do 20%, poinformował ISBnews prezes Piotr Szewczyk.

"Jesteśmy w miarę spokojni, bo mamy bardzo dobry backlog. Liczba zamówień nie jest problemem, największy problem jest z podołaniem realizacji tych zamówień" - powiedział Szewczyk w rozmowie z ISBnews.

Pierwszy kwartał tego roku był podobny do poprzednich I kwartałów w historii spółki, za wyjątkiem ubiegłorocznego, kiedy zrealizowano wyższe przychody.

APS Energia liczy na odrobienie w kolejnych kwartałach spadków odnotowanych na rynku rosyjskim.

"Jest bardzo dużo infrastrukturalnych projektów w Rosji w ropie i gazie. Niektóre z projektów wygraliśmy i zamówienia są już w toku" - wskazał prezes.

"Na pewno chcemy wzmocnić działalność w Uzbekistanie. Podpisaliśmy tam umowę z firmą integracyjną i będziemy montować nasze urządzenia. Cały czas myślimy o Stanach Zjednoczonych, ale żeby tam się utrzymać musimy najpierw zbudować odpowiedni backlog. Będziemy intensywnie działać na Bliskim Wschodzie i myślimy o krajach Maghrebu" - powiedział Szewczyk

W Europie spółka koncentruje się na rynkach takich, jak Czechy, Bułgaria, a także te, gdzie możliwe są dostawy do elektrowni atomowych - w Finlandii, na Węgrzech, w Turcji

Z kolei usługowa spółka zależna Enap planuje otworzyć spółkę w Szwecji i rozpocząć sprzedaż w Egipcie.

W strategii na lata 2019-2021 APS Energia zaplanowała wejście w nowe sektory, takie jak: trakcja jezdna i infrastruktura trakcyjna, magazyny energii i elektromobilność (stacje ładowania, serwis).

"To są dziedziny, gdzie można drastycznie zwiększyć sprzedaż. W klasycznej energetyce w Polsce i w Rosji osiągnęliśmy takie pułapy, że trudno jest uzyskać progres. W Polsce mamy ponad 50% rynku, w Rosji niedługo będziemy mieli 20%" - wskazał prezes.

Bardzo intensywnie rozwija się sprzedaż na rynku trakcji. Spółka w tym obszarze nie przyjmuje jednak wszystkich składanych zamówień, szczególnie, że zapewniają one relatywnie niską marżę.

"W spółce utworzony jest nowy departament, który będzie się zajmował tylko magazynami energii. Mamy już pierwsze zamówienia z tego obszaru" - wyjaśnił Szewczyk.

"Celem strategicznym pozostaje wzrost przychodów o 20% r/r. Liczymy na co najmniej powtórzenie wyników w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że 60-70% wyników zrealizujemy w IV kw., ale II kw. powinien być w miarę dobry. Wszystko zależy od sprzedaży do Rosatomu" - podsumował prezes.

APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)