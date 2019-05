Bumech wydobył 102,4 tys. t rudy boksytu w Czarnogórze w I-IV, wzrost o 10% r: r



Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Bumech wydobył 102 247 t rudy boksytu w Czarnogórze w okresie styczeń-kwiecień 2019 r., co oznacza wzrost o ponad 10% r/r, podała spółka.

"Poziom wydobycia rudy boksytu na kontrakcie w Czarnogórze w pierwszych czterech miesiącach 2019 roku wyniósł 102 447 ton, z czego: w styczniu - 20 991 ton, w lutym - 18 301 ton, w marcu - 31 081 ton i w kwietniu - 32 074. Odpowiednio w tym samym okresie roku 2018 roku było to 92 860, co daje wzrost r/r o ponad 10%" - czytamy w komunikacie.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)