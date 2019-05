Źródło: PAP

Rządzący na Węgrzech konserwatywny Fidesz najpewniej będzie dążył po wyborach do Kompromisu z Europejską Partią Ludową. Może to oznaczać np., że pozostanie we frakcji EPL w PE, ale nie będzie należeć do samej partii – prognozują węgierscy eksperci.