Warimpex miał 8,84 mln euro zysku netto, 7,45 mln euro zysku EBIT w I kw. 2019



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Warimpex odnotował 8,84 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,02 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,45 mln euro wobec 1,17 mln euro zysku rok wcześniej.

"Warimpex Finanz- und Beteiligungs rozpoczyna rok obrotowy 2019 dodatnim wynikiem za I kwartał. Wykazane 11,8 mln euro to głównie efekt wyższych wyników uzyskanych na sprzedaży nieruchomości i dodatniego wyniku z działalności finansowej, będącego rezultatem dodatnich różnic kursowych. W bieżącym roku spółka dewelopersko-inwestycyjna koncentruje się na odbudowie zasobów posiadanych nieruchomości i na umocnieniu źródeł przychodów" - czytamy w komunikacie.

"Warimpex skupia się na ukończeniu bieżących projektów deweloperskich i pracuje nad szybkim uruchomieniem realizacji nowych projektów. Zakup aktywów generujących przepływy pieniężne z potencjałem na przyszłość również przyczynia się do osiągnięcia celów założonych na ten rok" - czytamy dalej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,27 mln euro w I kw. 2019 r. wobec 6,69 mln euro rok wcześniej.

Przychody hoteli ze sprzedaży spadły w I kwartale 2019 w porównaniu z I kwartałem 2018 o 24% do 1,8 mln euro. Jest to głównie efekt sprzedaży spółki prowadzącej Hotel Dvořák w Karlovych Varach, która nastąpiła pod koniec lutego. O 7% do 4,1 mln euro wzrosły z kolei przychody z wynajmu nieruchomości biurowych na skutek zakupu biurowca B52 w Budapeszcie w maju 2018 r. oraz ukończenia obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w październiku 2018 r., podała także spółka.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tzn. pod koniec kwietnia, spółka zakupiła obiekt hotelowy w niemieckim Darmstadt. 3-gwiazdkowy hotel konferencyjny zostanie ponownie otwarty w tym roku, a po dokonaniu rewitalizacji i przebudowy, prowadząc w nim bieżącą działalność, Warimpex planuje stworzyć obiekt pod nową marką, poinformowano.

"Dzięki wpływom z wynajmu nowych obiektów - głównie obu biurowców w Polsce - Warimpex oczekuje w tym roku wyraźnego wzrostu obrotów w segmencie nieruchomości inwestycyjnych i wyższych przychodów brutto. Dzięki obiektowi zakupionemu w Darmstadt Warimpex znowu zaczyna działać na rynku niemieckim" - podsumowała spółka.



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.



(ISBnews)