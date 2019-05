GTC otworzyło Ada Mall - swoje pierwsze centrum handlowe w Serbii



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - GTC Serbia - spółka zależna Globe Trade Centre (GTC) - otworzyła swoje pierwsze centrum handlowe w Belgradzie - Ada Mall o powierzchni ponad 34 000 m2, podało GTC. Jest to jedyne centrum handlowe najnowszej generacji w stolicy Serbii.

"GTC rozpoczęło budowę galerii Ada Mall w marcu 2017 r. wzdłuż ulicy Radnička w Belgradzie, naprzeciwko popularnej strefy rekreacyjnej Ada Ciganlija. Ada Mall nie jest tradycyjnym centrum handlowym na planie prostokąta, formą przypominającym pudełko. Czerpiąc inspirację ze środowiska naturalnego, zwłaszcza pobliskiego jeziora Ada, GTC stworzyło projekt pełny bujnej roślinności i spójny z ukształtowaniem otaczającego terenu" - czytamy w komunikacie.

Butiki znajdują się na pierwszych trzech z pięciu pięter, a na pozostałych dwóch poziomach mieszczą się bary i restauracje oraz dodatkowe udogodnienia. Dodatkowo trzy poziomy podziemne zapewniają około 1000 miejsc parkingowych.

Debiut GTC w tym sektorze w Serbii zbiega się z okresem doskonałej koniunktury gospodarczej. Serbski rynek handlowy kontynuuje pozytywny trend silnego momentum konsumpcyjnego napędzanego realnym wzrostem płac i pozytywnymi zmianami na rynku pracy, wskazano również.

"Jeszcze przed ukończeniem budowy wiedziałem, że będzie to jedna z najważniejszych inwestycji w historii działalności GTC. Dzisiaj, kiedy widzimy już efekty naszej ciężkiej pracy, stało się dla nas jasne, że ten projekt na zawsze odmienił krajobraz miasta, a jednocześnie idealnie się w niego wpisuje. Wreszcie możemy powiedzieć to głośno - inauguracja centrum handlowego Ada Mall wyznacza początek nowej ery na serbskim rynku powierzchni handlowych" - skomentował prezes GTC Thomas Kurzman, cytowany w materiale.

GTC aktywnie inwestuje w sektorze centrów handlowych w regionie. Obecnie jest właścicielem i zarządcą pięciu wyjątkowych centrów handlowych o powierzchni ponad 215 000 m2 w Polsce i stolicach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, podsumowano.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)