Źródło: PAP

Mieszkańcy Korei Płn. tkwią w zaklętym kręgu braku środków do życia, korupcji i represji; by przetrwać, muszą dawać urzędnikom łapówki – oceniło biuro ONZ ds. praw człowieka w opublikowanym we wtorek raporcie na temat sytuacji w komunistycznej Korei.