Atal może przeprowadzić w br. jeszcze jedną emisję obligacji na ok. 100 mln zł



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Atal spodziewa się, że dokona w tym roku - jesienią - jeszcze jednej emisji obligacji o wartości zbliżonej do emisji kwietniowej na 100 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Andrzej Biedronka-Tetla.

"W poprzednich latach emitowaliśmy obligacje wiosną i jesienią, spodziewam się, że w tym roku będzie podobnie. 100 mln zł pod koniec roku - pewnie będę chciał, żeby taka kwota się znalazła w spółce, zwłaszcza, że w IV kw. zapadają obligacje na 80 mln zł" - powiedział Biedronka-Tetla podczas konferencji prasowej.

Pod koniec kwietnia Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AP na kwotę 100 mln zł.

Dyrektor podkreślił, że ta ostatnia emisja pokazała zainteresowanie inwestorów i pozytywnie nastawiła spółkę do kolejnej.

Biedronka-Tetla poinformował także, że zarząd podtrzymuje cel przekazania w 2019 r. zbliżonej lub nieco wyższej liczby mieszkań co w ub.r., gdy przekazał 2 678 mieszkań oraz przypomniał, że plan sprzedażowy został niedawno podniesiony na ok. 2 800 lokali.

W samym kwietniu spółka sprzedała rekordowe 348 lokali, a w okresie styczeń-kwiecień br. - 1 064.

Z potencjalnej liczby lokali do przekazania w tym roku - 2 623 - blisko 2 tys. zostało już sprzedanych umowami deweloperskimi, podkreślił także dyrektor.

"Rynek nadal jest chłonny. Obserwujemy przy tym, że szybciej sprzedają się droższe inwestycje" - podsumował Biedronka-Tetla.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 416 lokali.

(ISBnews)