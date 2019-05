Frekwencja w wyborach do PE najwyższa od 20 lat. W Polsce: rekordowa

Źródło: PAP

Blisko 51 proc. obywateli UE uprawnionych do głosowania wzięło udział w wyborach europejskich - to najwyższy wynik od 20 lat. Największy wzrost frekwencji w porównaniu do poprzednich wyborów nastąpił w Polsce.