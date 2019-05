Boryszew przystąpił do rozmów ws. zbycia aktywów w przetwórstwie aluminium



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Boryszew, na podstawie zainteresowania zakomunikowanego jego doradcy finansowemu przez potencjalnych inwestorów, oraz wydanej mu na tej podstawie rekomendacji doradcy, podjął decyzję o zamiarze uwzględnienia (w ramach przeglądu opcji strategicznych) scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w sektorze przetwórstwa aluminium posiadanych przez Impexmetal oraz o przystąpieniu do rozmów nt. ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji, podał Boryszew.

"Jednocześnie emitent informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu, spółka nie podjęła żadnych wiążących decyzji lub ustaleń ani w zakresie zmiany strategii korporacyjnej, ani dotyczących potencjalnej transakcji, ani realizacji jakiejkolwiek innych opcji strategicznych i nie ma pewności czy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości. Niemniej jednak w ocenie spółki okoliczność, iż emitent podejmuje działania mające na celu ewentualne wdrożenie tego typu opcji strategicznych w sytuacji pojawienia się potencjalnego nabywcy, może stanowić dla inwestorów istotną informację niezależnie od wyniku prowadzonych rozmów i analiz oraz finalnego skutku potencjalnego procesu" - czytamy w komunikacie.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)