Oferta Torpolu najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK na roboty w Świnoujściu



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Oferta Torpolu została wybrana jako najkorzystniejsza w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) postępowaniu przetargowym nieograniczonym na opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Świnoujście - Zadanie 2 w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu", podała spółka. Cena oferty złożonej przez spółkę wynosi ok. 508 mln zł netto (ok. 624,9 mln zł brutto).

"Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi całkowita cena brutto (waga 85%), termin realizacji (waga 10%) oraz kryterium jakości - przewóz blokowy rozjazdów i ich zabudowa (waga 5%). Termin realizacji inwestycji został określony na 31 miesięcy od daty rozpoczęcia" - czytamy w komunikacie.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego co do wyboru oferty spółki w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa na realizację inwestycji, podsumowano.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1 526 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)