Orlen Południe ma umowę na kompleks eko glikolu propylenowego za 400 mln zł



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Orlen Południe z Grupy Orlen podpisał umowę ze spółkami Technik Polska i Biproraf na budowę "pod klucz" kompleksu ekologicznego glikolu propylenowego w Trzebini. Koszt inwestycji to 400 mln zł.

"Dzisiaj budujemy kompetencje Orlen Południe jako biorafinerii, to pierwszy krok w tym kierunku. To kolejna inwestycja wzmacniająca nas, która wpisuje się również w łańcuch rozbudowy przemysłu petrochemicznego" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na konferencji prasowej.

"To pierwsza taka inwestycja w Polce. Zaspokoimy 75% zapotrzebowania na ten produkt, a budowa potrwa 30 miesięcy" - dodał.

Moce produkcyjne mają wynieść 30 tys. ton rocznie.

"To zupełnie nowa strategia otwarcia. Inwestycja zapewni nam nie tylko dodatkowe 75 mln zł zysku operacyjnego rocznie od 2022 roku i kilkadziesiąt miejsc pracy, ale także wkroczenie w zupełnie nową erę. To będzie pierwszy produkt bio w całej ofercie Grupy Orlen. Rozpoczynamy podnoszenie z popiołów petrochemii na południu kraju" - powiedział prezes Orlen Południe Jarosław Wróbel.

Orlen Południe S.A. to spółka powstała w ramach konsolidacji aktywów PKN Orlen. W jej skład weszły Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax Sp. z o.o. i Zakładową Strażą Pożarną Sp. z o.o., które zostały połączone z Rafinerią Trzebinia S.A.

Działalność biznesowa Orlen Południe S.A. koncentruje się na głównych segmentach produktowych zwiącanych z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)