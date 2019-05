PGE przedstawi aktualizację strategii do 2030 r. na jesieni



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zaprezentuje aktualizację strategii w perspektywie 2030 r. na jesieni, poinformował prezes Henryk Baranowski.

"Pracujemy nad aktualizacją strategii. Będziemy ogłaszać ją jesienią i w strategii odpowiemy też na to pytanie [o zastąpienie bloków energetycznych na węgiel brunatny]" - powiedział Baranowski podczas konferencji z analitykami.

Dodał, że aktualizacja będzie uwzględniać horyzont czasowy do 2030 r.

We wrześniu 2016 r. PGE zaprezentowała "Aktualizację strategii grupy kapitałowej PGE w perspektywie 2020 roku".

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)