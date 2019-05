IERiGŻ: produkcja mięsa drobiowego wzrośnie o 8,5 proc. w 2019 r.

Źródło: PAP

Produkcja mięsa drobiowego zwiększy się w roku 2019 o 8,5 proc. do ok. 3,2 mln ton - przewiduje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ). W pierwszym kwartale tego roku produkcja mięsa drobiowego była o ok. 7 proc. większa niż rok wcześniej.