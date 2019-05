Przedłużenie tego traktatu jest omawiane przez administrację USA "i decyzję prezydent podejmie w przyszłym roku" - oświadczył Morrison na poświęconym kontroli zbrojeń forum w Hudson Institute.

Reuters odnotowuje, że Trump krytykował ten wynegocjowany przez Baracka Obamę traktat, natomiast zwolennicy New START podkreślają, że jest to istotna umowa, ponieważ stworzyła reżim monitoringu służący weryfikacji przestrzegania jej postanowień.

W lutym br. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził zaniepokojenie z powodu rozpadu międzynarodowych mechanizmów kontroli zbrojeń. Wezwał USA i Rosję do zaangażowania się w wysiłki zmierzające do przedłużenia przed wygaśnięciem w 2021 roku traktatu New START.

>>> Czytaj też: Robert Mueller o Russiagate: Gdybyśmy byli pewni, że prezydent jest niewinny, powiedzielibyśmy to