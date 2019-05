Miedź na LME jest obecnie wyceniana blisko tegorocznego minimum, a kończący się wkrótce maj może zaliczyć do najgorszych miesięcy w tym roku, do tego z najmocniejszą miesięczną stratą od ponad 3 lat.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 1,3 proc. do 5.883,00 USD/t, co było najniższym poziomem od 3 stycznia 2019.

W tym miesiącu czerwony metal stracił na giełdzie w Londynie 8,1 proc. swojej wartości - to najmocniejszy spadek notowań miedzi od listopada 2015 r.

Inwestorzy nie zwracają większej uwagi na możliwe zakłócenia w dostawach miedzi, bo bardziej obawiają się spowolnienia w globalnej gospodarce z powodu coraz bardziej napiętych relacji handlowych USA-Chiny.

Do strajku szykują się pracownicy największej kopalni miedzi na świecie - Chuquicamata, w Chile - należącej do koncernu Codelco. Może dojść do przerw w produkcji miedzi, co potencjalnie wsparłoby notowania tego metalu na globalnych giełdach - wskazują analitycy.

