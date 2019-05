MIiR: ponad 57 tys. projektów wartych ok. 206 mld zł dla Polski Wschodniej ze środków UE

Źródło: PAP

Dzięki polityce spójności UE, w ciągu 15 lat w pięciu województwach Polski Wschodniej zrealizowano ponad 57 tys. projektów o wartości ok. 206 mld zł - podał resort inwestycji i rozwoju. Program Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 przyczynił się do powstania ok. 20 tys. miejsc pracy.