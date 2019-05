O ogłoszeniu przetargu na zaprojektowanie i wykonanie prac przy przebudowie linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo, na odcinku z Gutkowa do Dobrego Miasta, poinformował w czwartek zespół prasowy PKP PLK. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. warmińsko-mazurskiego, a jego koszt oszacowano na ponad 120 mln zł.

Inwestycja ma podnieść standard obsługi podróżnych na stacjach w Gutkowie i Dobrym Mieście oraz przystankach: Bukwałd, Cerkiewnik i Swobodna. Zmodernizowane perony będą wygodniejsze i wyższe, a każdy z nich zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wyposażony m.in. w wiaty, ławki i funkcjonalne oświetlenie.

"Zostanie znacznie skrócony czas dojazdu do Olsztyna. Będzie to kolejny element budowy kolei aglomeracyjnej" - zapowiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Na tej linii planowana jest kompleksowa wymiana ponad 20 km torów oraz rozjazdów odpowiadających za sprawny przejazd pociągów. Zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości, wynoszące obecnie nawet do 30 km/h. Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 100 km/h, co skróci czas podróży pomiędzy Olsztynem a Braniewem. Poprawią się również warunki do przewozu ładunków; składy towarowe pojadą 70 km/h, a pociągi będą mogły być dłuższe i cięższe.

Poprawę bezpieczeństwa i sprawny przejazd pociągów ma zapewnić też budowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji w Gutkowie, a także przebudowa dziewięciu przejazdów kolejowo-drogowych. Rewitalizacja obejmie w sumie 55 obiektów inżynieryjnych - m.in. mosty, przepusty i wiadukty kolejowe.

Realizacja projektu przewidziana jest w formule "Projektuj i Buduj". Podpisanie umów planowane jest w czwartym kwartale 2019 r., a zakończenie robót - pod koniec 2021 r.

PKP PLK przypomniały, że prace na odcinku z Gutkowa do Dobrego Miasta będą kontynuacją zaplanowanej w tym roku modernizacji trasy z Olsztyna Głównego do Gutkowa. W drugiej połowie roku PLK rozpoczną tam wymianę torów, powstaną nowe przystanki – Olsztyn Redykajny i Olsztyn Likusy. Dobudowany zostanie drugi peron Olsztyn Śródmieście. (PAP)

autor: Marcin Boguszewski