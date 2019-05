Selena miała 6,06 mln zł zysku netto, 10,18 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Selena odnotowała 6,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 10,18 mln zł wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 271,08 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 248,19 mln zł rok wcześniej.

"Spółka kontynuuje trend zaprezentowany po wynikach finansowych za rok 2018 i zwiększa sprzedaż na większości kluczowych rynków, m.in.: na Ukrainie (+47%); w USA (+38%"), Chinach (+31%); Hiszpanii (+18%), Kazachstanie (+13%); Rumunii (+10%), Europie Centralnej (+10%); Brazylii (+8%); Polsce (+5%). Wzrost przychodów ze sprzedaży został uzyskany głównie dzięki wzrostowi organicznemu, zwiększonemu udziałowi innowacyjnych produktów o wyższej marżowości oraz optymalizacji receptur produktów przy pełnym zachowaniu ich wysokiej jakości" - czytamy w komunikacie.

"Selena kontynuuje trend coraz lepszych wyników finansowych. Mamy za sobą kolejny dobry kwartał. Osiągnęliśmy najwyższe jak na tą część roku przychody i EBIT - ale co istotne, w tym pozasezonowym dla budownictwa okresie odnotowaliśmy zysk netto. To tym ważniejsze, że tradycyjnie jest to dla branży okres najtrudniejszy. Nasz sukces jest efektem wielu czynników. Przede wszystkim systematycznej optymalizacji kosztów oraz poprawy systemu sprzedaży i wdrażania wysokiej jakości produktów - będących wynikiem prac naszego R&D. Nie bez znaczenia jest także pewnie 'wypłaszczanie' sezonowości branży ze względy na stosunkowo łagodne zimy i wczesne wiosny - wydłużające okres prowadzania prac budowlanych czy wykończeniowych. Jednocześnie uspokaja się nieco sytuacja na rynku surowców, dzięki czemu łatwiej zaplanować zakupy i uzyskać dobre marże na produktach. Tak dobry wynik I kwartału i podejmowane przez spółkę działania pozytywnie wpływające na efektywność, są z pewnością bardzo dobrym prognostykiem na wynik całego 2019 roku" - powiedział prezes Krzysztof Domarecki, cytowany w komunikacie.

W 2019 roku Grupa Selena spodziewa się stabilizacji sytuacji na rynku budowlanym zarówno pod względem cen surowców, jak i potencjału wzrostów sprzedaży na kluczowych rynkach - w tym w: USA, Hiszpanii, Europie Zachodniej, Polsce, Chinach i poprawy w Rosji. Spółka zakłada również dalsze zwiększanie udziału produktów innowacyjnych w sprzedaży, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 7,18 mln zł wobec 3,95 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)