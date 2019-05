Asseco Data Systems wdroży nowy system IT w Idea Getin Leasing



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems będzie odpowiedzialne za wdrożenie jednolitego systemu informatycznego, obsługującego procesy leasingowe Idea Leasing i Getin Leasing, które w w lutym 2018 r. stworzyły w wyniku fuzji Idea Getin Leasing, oraz dostosowanego do oczekiwań nowej organizacji, podała spółka. Proces pełnej integracji obu spółek będzie trwał kilkadziesiąt miesięcy.

Integracja informatyczna jest jednym z najważniejszych zadań Idea Getin Leasing, której zarząd zdecydował się na współpracę z Asseco Data Systems. Stworzony przez Asseco system LEO umożliwi sprawne zarządzanie procesami leasingowymi, ich automatyzację oraz pozwoli na wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych produktów dla korzystających z leasingu. Jest to pierwszy projekt informatyczny w polskim sektorze leasingowym o tak dużej skali wdrożenia, podano.

"Wdrożenie nowego systemu IT to naturalny element procesu integracji dotychczasowych systemów obu spółek. Docelowo oznacza integrację portfeli/produktów do jednego systemu, automatyzację procesów masowych oraz upgrade technologiczny dostępu do danych. Kluczowe wymagania i efekty, jakich oczekujemy, są związane m.in. z elastycznością i sprawnością działania systemu oraz obsługą nowych, coraz bardziej zaawansowanych produktów i kalkulacji. Chcemy, żeby Asseco stworzyło stabilne i szybkie środowisko do realizacji procesów wsparcia sprzedaży oraz posprzedażowej obsługi klienta" - powiedział członek zarządu Idea Getin Leasing Lech Stabiszewski, cytowany w komunikacie.

"Wdrożenie LEO IV w Idea Getin Leasing to unikalny projekt informatyczny na polskim rynku. Docelowo będzie on zarządzał 500 tys. umów leasingowych. Naszym kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości pracy biznesu oraz przygotowanie systemu, który zautomatyzuje i usprawni procesy wewnętrzne oraz przygotuje klienta do wymagań, które mogą się pojawić w przyszłości w związku z postępującą digitalizacją branży leasingowej. System skróci czas wdrażania produktów na rynek oraz przyspieszy procesy wewnętrzne" - dodał wiceprezes Asseco Data Systems Paweł Barchwic.

Z systemu LEO IV korzystać będą pracownicy back office w operacyjnej i księgowej części Centrali Idea Getin Leasing.

Asseco Data Systems powstała w styczniu 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft, Centrum Komputerowe ZETO, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

(ISBnews)