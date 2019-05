"Szanujemy włoskiego wiceministra, włoski rząd oraz wynik, dzięki któremu Liga stała się po wyborach do Parlamentu Europejskiego najsilniejszą włoską partią – oświadczył Gulyas. – Nie widzę jednak dużych szans na współpracę na poziomie partyjnym czy we wspólnej grupie parlamentarnej".

Fidesz należy do Europejskiej Partii Ludowej, choć 20 marca jego członkostwo w niej zostało zawieszone. Jednym z powodów była kampania plakatowa Fideszu, w której obecny szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker był przedstawiany wraz z amerykańskim finansistą George'em Sorosem jako czarny charakter chcący sprowadzić do Europy miliony imigrantów. Fidesz nadal zasiada jednak we frakcji EPL w PE.

Portal Euronews podał we wtorek, że partia prezydenta Francji Emmanuela Macrona Republika Naprzód! (LREM) jako warunku sojuszu domaga się usunięcia Fideszu z EPL. Po niedzielnych wyborach EPL pozostała największą frakcją w PE, ale jej stan posiadania znacznie zmalał i aby kandydat EPL na szefa Komisji Europejskiej Manfred Weber mógł został wybrany na to stanowisko, frakcja musi wejść z kimś w sojusz.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)