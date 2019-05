Esotiq & Henderson miał 1,07 mln zł straty netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Esotiq & Henderson odnotował 1,07 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 56 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 337 tys. zł wobec 2 tys. zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 264,8% r/r do 2,3 mln zł.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,14 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 33,69 mln zł rok wcześniej. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 57% (-4 pkt proc. r/r).

"Wyniki za ostatni kwartał to głównie efekt intensywnych działań promocyjnych, związanych z wyprzedażą kolekcji jesień/zima. Dzięki temu, pod względem przychodów, odnotowaliśmy rekordowy pierwszy kwartał, jednak kosztem niższej marży. Ponadto istotnie odczuwamy ograniczenie handlu w niedzielę oraz presję na wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że pierwszy kwartał roku jest zwykle najtrudniejszy. Nieustannie rozwijamy sprzedaż zarówno online, nawiązując współpracę z nowymi partnerami, jak i offline, poprzez ekspansję sieci salonów na nowych rynkach. Dlatego na najbliższe kwartały patrzymy z optymizmem i liczymy na utrzymanie wzrostu sprzedaży oraz wysokiej marży brutto na sprzedaży" - powiedział prezes Adam Skrzypek,cytowany w komunikacie.

Skonsolidowana sprzedaż e-commerce w I kw. 2019 roku wyniosła 4 mln zł, co oznacza wzrost o 150% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spółka podała, że zarząd widzi duży potencjał w sprzedaży internetowej, która stanowi obecnie ok. 10% przychodów.

"Chcemy, by zakupy online były szybkie, wygodne i łatwe, dlatego poprawiamy funkcjonalność naszych sklepów internetowych, rozwijamy współpracę z platformami multibrandowymi w kraju i za granicą oraz tworzymy własne aplikacje mobilne. Ponadto budujemy lojalność klientek poprzez Esotiq Club, do którego należy już 879 tys. kobiet. Należy jednak pamiętać, że istotny wpływ na sprzedaż internetową ma także rozwój fizycznej sieci salonów na nowych rynkach, gdzie popularność marki Esotiq nieustannie rośnie" - skomentował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 11 tys. zł wobec 504 tys. zł zysku rok wcześniej.

Na koniec I kw. br. powierzchnia handlowa wyniosła 18,1 tys. m2 (+4% r/r). Sieć salonów marki Esotiq liczy 297 salonów, w tym 233 franczyzowych. Liczba sklepów własnych w rok powiększyła się o 10 placówek i wyniosła 64. Esotiq obecny jest w Polsce, Niemczech, Mołdawii, Rosji, na Białorusi i Ukrainie. W marcu powstał pierwszy salon na Łotwie. Grupa planuje w 2019 roku otwarcie kolejnych 34 salonów za granicą.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)