Torpol zawarł z TF Silesia umowę pożyczki o wartości 50 mln zł



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Torpol zawarł z Towarzystwem Finansowym Silesia (TF Silesia) umowę, na mocy której TF Silesia udzieli Torpolowi pożyczki, w jednej transzy, w kwocie 50 mln zł po spełnieniu warunków wyszczególnionych w umowie, podała spółka. Umowa ma związek z faktem, że Torpol realizuje kontrakt na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, który nie przewiduje udzielenia zaliczki.

"Okres dostępności pożyczki obejmuje okres do końca czerwca 2019 r. Spłata pożyczki nastąpi w trzech ratach tj. w kwotach i) 20 mln zł, ii) 20 mln zł oraz iii) 10 mln zł płatnych odpowiednio na koniec marca, maja i września 2020 roku. Spółce będzie przy tym przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty pożyczki po potrąceniu wskazanej w umowie prowizji" - czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie pożyczki obejmuje stawkę WIBOR 1M powiększone o stałą marżę i zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Uwzględniając zawarcie powyższej umowy, łączna kwota pożyczek udzielonych spółce przez TF Silesia na dzień niniejszego raportu wynosi 66 mln zł, podano również.

TF Silesia jest znaczącym akcjonariuszem spółki z udziałem na poziomie 38% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów, przypomniano.

10 maja Torpol podpisał z PKP PLK umowę na zadanie "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Leszno", etap IV - odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń. Wartość kontraktu to ok. 568 mln zł brutto (tj. ok. 462 mln zł netto).

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1 526 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)