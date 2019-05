Tauron Dystrybucja ma 213 punktów pomiarowych monitorujących linie wys. napięcia



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja zainstalował 213 punktów pomiarowych, które wspomagają monitorowanie zdolności przesyłowych ponad 800 linii wysokiego napięcia, podała spółka. System dynamicznej obciążalności linii (DOL) ma zapewnić przede wszystkim bezpieczną eksploatację linii energetycznych.

Dynamiczna obciążalność linii pozwala na to, by w zależności od warunków atmosferycznych, w danej chwili mieć możliwość maksymalnego wykorzystania zdolności przesyłowej konkretnej linii, wyjaśniono w komunikacie.

"Przedsiębiorstwa energetyczne coraz częściej stają przed problemem zwiększenia zdolności przesyłowych linii wysokiego napięcia. Wynika to zarówno ze zwiększającego się zapotrzebowania na energię ze strony klientów, jak i nowych źródeł energii. Dlatego zdecydowaliśmy o instalacji ponad 200 punktów pomiarowych na liniach wysokiego napięcia, które umożliwiają wyznaczenie dynamicznej obciążalności linii wysokiego napięcia oraz monitoringu wykorzystania ich zdolności przesyłowych w zależności od panujących warunków pogodowych" powiedział wiceprezes Tauron Dystrybucja Jerzy Topolski, cytowany w komunikacie.

Główną korzyścią z wdrożenia systemu DOL jest efektywniejsze i bezpieczniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci dystrybucyjnej, zaznaczono.

Punkty pomiarowe składają się ze stacji pogodowej, urządzeń zasilających w postaci turbiny wiatrowej i panelu słonecznego oraz modułu komunikacyjnego przesyłającego dane do serwera systemu informatycznego. Mierzą one temperaturę otoczenia, prędkość i kierunek wiatru oraz nasłonecznienie. Zainstalowane oprogramowanie na podstawie zebranych danych wylicza maksymalny prąd obciążenia dla każdej linii, a zebrane i wyliczone dane są dostępne w systemie informatycznym SCADA i służą dyspozytorom w ich codziennej pracy związanej z zarządzaniem ruchem sieci energetycznej wysokiego napięcia.

"Obliczenia związane z wyznaczaniem dynamicznej obciążalności linii polegają na wykonaniu bilansu cieplnego linii na podstawie aktualnych danych pogodowych, danych konstrukcyjnych linii oraz bieżącego obciążenia linii. Procedura obliczeniowa jest realizowana automatycznie dla każdego punktu pomiarowego w cyklu 15 minutowym. Im większa częstotliwości obliczania, tym szybsza informacja o dostępnym zapasie pomiędzy aktualnym obciążeniem, a obciążalnością dynamiczną linii czyli maksymalną w danym momencie dopuszczalną wielkością przesyłu mocy" - czytamy dalej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)