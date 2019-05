Polwax wyemituje ostatecznie 20,6 mln akcji serii E



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Polwaksu podjął uchwałę w sprawie rezygnacji z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji, podała spółka. W efekcie Polwax zaoferuje łącznie 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł, tj. maksymalną liczbę akcji. Kapitał spółki zostanie w związku z tym podniesiony o 1,03 mln zł.

Jednocześnie Polwax poinformował, że otrzymał indywidualnie od każdego z następujących akcjonariuszy: Dominik Tomczyk, Krzysztof Moska, Leszek Sobik, Nationale Nederlanden OFE (Akcjonariusze1) oraz Patrycja Stokłosa, Leszek Stokłosa, Piotr Kosiński (Akcjonariusze2) oświadczenie dotyczące uczestnictwa w subskrypcji oraz objęciu akcji w ramach oferty publicznej, przy czym Akcjonariusze1 powiadomili spółkę, że każdy z nich zamierza uczestniczyć w subskrypcji akcji nowej emisji w wykonaniu prawa poboru oraz objąć ponad 5% akcji, będących przedmiotem oferty publicznej, natomiast Akcjonariusze2 powiadomili spółkę, że każdy z nich zamierza uczestniczyć w subskrypcji akcji nowej emisji w wykonaniu prawa poboru, ale nie zamierza objąć ponad 5% akcji, będących przedmiotem oferty publicznej.



Jedno prawo poboru do objęcia nowej emisji akcji serii E będzie uprawniać do objęcia 2 akcji zwykłych na okaziciela serii E, podano także.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)