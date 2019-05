W piątek zakończyła się kilkudniowa misja chilijskiego sektora górniczego w Polsce. Wzięło w niej udział 24 przedstawicieli chilijskich firm górniczych, a także inżynierowie oraz przedstawiciele Chilijsko-Polskiej Izby Handlowej. Agencja wyjaśniła, że goście z Ameryki Łacińskiej odwiedzili m.in. śląskie kopalnie. Wezmą również udział w seminarium w Krakowie, na którym zaprezentują się wiodące przedsiębiorstwa polskiej branży górniczej, takie jak Tranztel, Famur, FTT Wolbrom, Sigma i DSI.

"Chilijskie górnictwo to górnictwo odkrywkowe, z kolei Polska ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu kopalin metodą głębinową. Chcemy przekonać tamtejszy biznes do technologicznej rewolucji w górnictwie i do współpracy z polskimi producentami maszyn" - wskazuje kierownik Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) Santiago Adam Czerka.

W 2018 roku Polska wyeksportowała do Chile maszyny dla górnictwa i wydobywania za blisko 1,87 mln dolarów.

PAIH uruchomiła biuro handlowe w stolicy Chile, Santiago, na przełomie trzeciego i czwartego kwartału ub.r. 2018 roku. Jak przekonuje Czerka, do czasu powstania biura wszelkie inicjatywy związane z chilijskim rynkiem miały charakter indywidualny. "Sprowadzało się do pojedynczych wizyt delegacji bez większych wyników handlowych. Odległość między naszymi krajami wpływa negatywnie na świadomość o możliwościach eksportowych dla polskich producentów maszyn górniczych" - zwrócił uwagę.

Chile jest światowym zagłębiem przemysłu wydobywczego. To właśnie tam zlokalizowanych jest 27 proc. globalnych zasobów miedzi oraz wiele innych surowców mineralnych. Kraj ten odpowiada za 32 proc. światowej produkcji miedzi, azotanów naturalnych (w 100 proc.) oraz jodu (58 proc.) i litu (45 proc.). Jest również szóstym największym dostawcą srebra.

Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Agencja wspiera w pokonywaniu procedur administracyjnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców. Agencja działa w Polsce poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (70 lokalizacji) na całym świecie.

>>> Czytaj też: Rośnie presja społeczna na energetykę węglową