"Żółte kamizelki" nie rezygnują: we Francji protestowało 2,6 tys. ludzi

Źródło: PAP

We Francji protestowało w sobotę o godz. 14 około 2600 "żółtych kamizelek" - poinformowało francuskie MSW. Akcja protestu w Paryżu zgromadziła według resortu spraw wewnętrznych ok. 1300 ludzi. To już 29. runda cotygodniowych demonstracji w tym kraju.