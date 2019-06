Liga zalicza się do eurosceptycznej grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej, zaś ugrupowanie Le Pen należało dotychczas do frakcji Europa Narodów i Wolności.

W sobotę hiszpańskie media cytują wypowiedzi przywódców kierowanej przez Santiago Abascala partii Vox, która w wyborach do Parlamentu Europejskiego wywalczyła trzy mandaty. Przypominają piątkową deklarację zastępcy sekretarza ds. międzynarodowych Vox Ivana Espinosy, który sceptycznie odniósł się do możliwości wejścia do wspólnej frakcji z partiami Salviniego i Le Pen.

“Możliwość współpracy z nimi jest mało prawdopodobna” - zastrzegł Espinosa, który według hiszpańskich mediów skłania się do wejścia Vox do EKR.

Dziennik “El Pais” w sobotnim wydaniu powołuje się na anonimowe źródła w partii Abascala, które twierdzą iż “za dużo kwestii różni” Vox od ugrupowań Salviniego i Le Pen.

Madrycka gazeta twierdzi, że najbliższymi koalicjantami dla partii Abascala są dziś Prawo i Sprawiedliwość oraz Fidesz, które znajdują się w dwóch odmiennych frakcjach w PE: w EKR oraz EPL.

Stołeczny dziennik uważa, że głównym problemem Vox w pójściu drogą PiS w kierunku EKR jest obecność w tej frakcji Nowego Sojuszu Flamandzkiego (N-VA), który popiera katalońskich separatystów.

Zarówno “El Pais”, jak i inny madrycki dziennik “La Razon”, przypominają, że przed rozpoczęciem kampanii wyborczej do PE Abascal oraz Espinosa przybyli do Polski, odbywając swoją pierwszą podróż w poszukiwaniu potencjalnych unijnych koalicjantów. W marcu liderzy Vox spotkali się z kierownictwem PiS w Warszawie. W dwustronnych rozmowach uczestniczył zarówno prezes PiS Jarosław Kaczyński, jak też m.in. sekretarz stanu w KPRM Adam Lipiński.

Hiszpańscy komentatorzy twierdzą, że Vox i PiS łączy wiele wartości, takich jak ideologia prawicowa i katolicka, niechęć do migrantów oraz wizja UE jako Europy Narodów.

W hiszpańskich wyborach parlamentarnych z 28 kwietnia Vox zdobył 24 miejsca w 350-osobowym Kongresie Deputowanych oraz jedno w 266-osobowym Senacie. 26 maja w wyborach do władz gmin partia Abascala zdobyła 2,9 proc. poparcia, zaś w głosowaniu do PE wywalczyła trzy mandaty.