Radio Wnet twierdzi, że dotarło do programu politycznego przygotowanego przez ekspertów dla liderów opozycji. Jego elementem ma być - według tej rozgłośni - zarys programowy o nazwie „Wielka Polska Obywatelska”, który zakłada daleko idącą decentralizację kraju. Jego autorami są Maciej Kisilowski, wykładowca Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego oraz Paweł Lisiewicz, były szef Gabinetu Prezydenta RP za czasów urzędowania Bronisława Komorowskiego.

"Współczesna wersja rozbioru Polski" - powiedział prezydencki minister Andrzej, Dera pytany o ocenę tego projektu. "Na razie to odbieram w kategoriach głupoty politycznej, bo trudno sobie wyobrazić rozsądnych ludzi, którzy myślą w kategoriach podziału państwa" - powiedział. Podkreślił, że absolutnie wyklucza możliwość wprowadzenia takiego projektu.

"Jeżeli do czegoś takiego by doszło, jeśli ktoś by akceptował tego typu działania i plan polityczny z tym związany, dla mnie by to była zdrada Polski. Ja mówię wprost, mocno, ale tak to odbieram. Nie wolno Polski dzielić na żadne księstewka, na żadne regiony, na żadne województwa. Polska jest jedna, jest integralna, z władzą centralną, z silnym samorządem, oczywiście z kompetencjami samorządowymi, oczywiście tu nikt niczego nie będzie odbierał, ale w sensie strukturalnym jest jednym państwem" - zaznaczył prezydencki minister.

