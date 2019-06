Miedź jest też na stabilnym poziomie na giełdzie metali w Szanghaju, a na Comex w Nowym Jorku metal ten zyskuje 0,02 proc. do 2,6405 USD za funt.

W piątek w Chinach opublikowano słabe dane PMI w przemyśle - wskaźnik w V wyniósł 49,4 pkt. wobec 50,1 pkt. w kwietniu i prognoz na maj 49,9 pkt.

Trochę lepiej PMI w przemyśle wygląda w poniedziałkowych wyliczeniach Caixin - wskaźnik wyniósł w maju 50,2 pkt., bez zmian wobec kwietnia, przy prognozie 50,0 pkt.

"Dane makro z chińskiej gospodarki i do tego rosnące napięcia w globalnym handlu spowodowały wzrost oczekiwań na rynkach na dalsze stymulowanie w Chinach" - piszą w nocie analitycy Australia & New Zealand Banking Group Ltd. nawiązując do zeszłotygodniowej publikacji PMI.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 22 USD do 5.830,00 USD/t.(PAP Biznes)