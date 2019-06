"Zwycięża się razem, przegrywa samemu. Tak to działa. Muszę ponieść odpowiedzialność" - powiedział Wauquiez na antenie TF1.

"Moja dzisiejsza decyzja jest przemyślana, zdecydowałem, że zrobię krok do tyłu, rezygnuję z funkcji przewodniczącego Republikanów" - oświadczył polityk, który stał na czele tego centroprawicowego ugrupowania od 2017 roku.

Republikanie, którzy pod inną nazwą rządzili we Francji do 2012 roku, zdobyli w wyborach do PE 8,5 proc. głosów i zajęli czwarte miejsce. Przed nimi uplasowało się Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen z 23,3 proc. poparcia, partia Republiko Naprzód! prezydenta Francji Emmanuela Macrona, na którą w wyborach do PE zagłosowało 22,4 proc. wyborców, oraz Zieloni z wynikiem 13,5 proc. (PAP)