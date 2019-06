"Decyzja podjęta została w związku z brakiem uzupełnienia przez wnioskodawców materiału dowodowego w sprawie w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru oraz w związku ze stwierdzeniem przesłanek określonych w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe" - czytamy w komunikacie.



Przepis art. 124 ust. 2 pr. bank. obliguje KNF do odmowy wydania zezwolenia na połączenie banków w przypadku występowania choćby jednej z określonych w nim przesłanek negatywnych, tj.: w wypadku, jeżeli połączenie:



- prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa,



- prowadziłoby do naruszenia interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub



- zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku, wyjaśnia KNF.



"W prowadzonym postępowaniu, pomimo ponawianych wezwań KNF i ciążącego na wnioskodawcach w tym zakresie obowiązku, nie uzupełnili oni materiału dowodowego w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru, w szczególności:



- nie przedstawili KNF kluczowych dla postępowania zaktualizowanych danych i projekcji finansowych dla banku powstałego w wyniku połączenia (połączony bank),



- nie wykazali spełnienia przez połączony bank wymogów kapitałowych wynikających z przepisów prawa" - czytamy dalej.



Jednocześnie, biorąc pod uwagę przekazywane w ostatniej fazie postępowania informacje na temat przebiegu procesu pozyskania inwestora, z których wynika, że dotychczas nie zostały złożone żadne wiążące oferty ze strony potencjalnych inwestorów uczestniczących w tym procesie, uzasadnione wątpliwości budzi wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie połączonego banku, a zmierzających do spełnienia wymogów kapitałowych. Powyższe, w ocenie KNF, podważa zasadność samego procesu łączenia Getin Noble Bank SA z Idea Bank SA, opartego przede wszystkim na założeniu dokapitalizowania połączonego banku przez nowego inwestora, wskazała Komisja.



"Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez organ nadzoru, uwzględniającymi aktualną sytuację wnioskodawców, brak realizacji powyższego założenia, tj. dokapitalizowania połączonego banku bezpośrednio po połączeniu, skutkowałby niedoborem kapitału do minimum regulacyjnego uwzględniającego wymóg połączonego bufora i stanowiłby o naruszeniu wymogów kapitałowych określonych w przepisach prawa, jak również o długoterminowym utrzymywaniu nierozwiązanych problemów oraz ryzyk dla połączonego banku oraz dla bezpieczeństwa gromadzonych w nim depozytów. Powyższe, zgodnie z normą prawną określoną w art. 124 ust. 2 pr. bank., sprzeciwia się wydaniu przez KNF zezwolenia na połączenie, o które wniosły Idea Bank SA oraz Getin Noble Bank SA" - podsumowano w komunikacie.



Na początku sierpnia ub.r. Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności potencjalnego połączenia obu podmiotów.



Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.



Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.



>>> Polecamy: Banki Czarneckiego czekają na inwestora do końca czerwca