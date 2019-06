"Rozwiązanie (kryzysu w Wenezueli) musi pochodzić z samej Wenezueli, jednak regionalny zasięg tego kryzysu wymaga od (krajów) regionu i społeczności międzynarodowej, by odegrały bardziej aktywną rolę we wspieraniu rychłego powrotu (Wenezueli) do demokracji" - głosi wspólne oświadczenie wydane po spotkaniu należących do Grupy z Limy Kanady, Chile i Peru z przedstawicielami UE w siedzibie ONZ.

Oświadczenie zaprezentował na konferencji prasowej szef dyplomacji Peru Nestor Popolizio.

W komunikacie nie podano szczegółów, żadnych dodatkowych wyjaśnień nie przedstawił też ani Popolizio, ani towarzyszący mu podczas wystąpienia ministrowie spraw zagranicznych Kanady i Chile, Chrystia Freeland i Roberto Ampuero.

Szef peruwiańskiego MSZ podkreślił jedynie, że nie należy upolityczniać kwestii pomocy humanitarnej dla Wenezueli.

Reuters przypomina, że kryzys humanitarny w tym kraju w ostatnich latach zmusił do emigracji ponad 3 mln Wenezuelczyków.

W skład nieformalnej Grupy z Limy, powołanej w 2017 roku w celu znalezienia rozwiązania kryzysu w Wenezueli, wchodzą: Argentyna, Brazylia, Chile, Gujana, Gwatemala, Honduras, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Panama, Paragwaj, Peru i St. Lucia.

23 stycznia przywódca centroprawicowej opozycji wenezuelskiej i szef parlamentu Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem z zamiarem odsunięcia od władzy Nicolasa Maduro, którego ponowny wybór na prezydenta w maju 2018 roku opozycja uważa za oszustwo. Po stronie Guaido opowiedziały się USA, kraje Grupy z Limy i większość krajów Zachodu. Maduro odmawia jednak zrezygnowania z władzy, wskutek czego kraj znajduje się w stanie dwuwładzy i narastającego konfliktu politycznego.

Wenezuela od kilku lat pogrążona jest w kryzysie gospodarczym i społecznym, zmaga się z recesją oraz niedoborami żywności i leków. Opozycja oskarża Maduro o doprowadzenie bogatego w surowce kraju do ruiny gospodarczej. 96 proc. przychodów Wenezuela czerpie ze sprzedaży ropy naftowej, a USA pod koniec stycznia nałożyły sankcje na eksport ropy przez państwowy koncern naftowy PDVSA, odcinając kraj od dewiz przy szalejącej inflacji.(PAP)

