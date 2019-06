Ursus przedstawi plan dezinwestycji w II połowie czerwca



Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji przedstawi plan dezinwestycji, który jeszcze w tym roku powinien przynieść spółce ok. 50 mln zł wpływów, w drugiej połowie czerwca 2019 roku, poinformował ISBnews prezes spółki Tomasz Zadroga.

"Finiszujemy z planem dezinwestycji, na pewno zaprezentujemy go w drugiej połowie czerwca, po zaakceptowaniu przez radę nadzorczą" - powiedział Zadroga w rozmowie z ISBnews.

"Jestem spokojny co do tego, że pozyskamy w wyniku tych dezinwestycji co najmniej 50 mln zł" - zapewnił.

Podkreślił jednocześnie, że Ursus chce zrealizować te transakcje jeszcze w 2019 roku.

"Naszym celem jest pokazać wiarygodność w oczach wierzycieli, dlatego zależy nam na tym, żeby przynajmniej część tych transakcji sfinalizować jeszcze przed zgromadzeniem wierzycieli, które - jak zakładam - powinno odbyć się wczesną jesienią tego roku" - zaznaczył.

"Z punktu widzenia proceduralnego to ambitny plan, bo na sprzedaż nieruchomości zgodę wyrazić musi rada wierzycieli i sędzia komisarz, a niezależnie od tego także banki, które są zastawione rzeczowo na poszczególnych nieruchomościach, które miałyby zostać wystawione na sprzedaż. Musimy jednak udowodnić, że nasz plan restrukturyzacji jest do zrealizowania. Wierzymy, że zawarcie układu z wierzycielami pozwoli nam na spory oddech finansowy, co przełoży się na powrót zaufania instytucji finansowych" - dodał.

W jego ocenie, wyniki pierwszego kwartału 2019 roku pokazały, że to, co robi spółka jest słuszne.

"Wierzę, że Ursus odzyska swoją świetność, nie tylko w obszarze traktorów, ale także w części autobusowej" - podsumował.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz



(ISBnews)