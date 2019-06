Funkcja szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest funkcją urzędniczą w randze podsekretarza stanu, której w myśl konstytucji nie można łączyć z mandatem poselskim. Stąd ci szefowie kancelarii, którzy byli jednocześnie posłami, piastowali na ogół urząd sekretarza stanu lub konstytucyjnego ministra-członka Rady Ministrów, łącząc to z kierowaniem KPRM jako p.o.

Michał Dworczyk był dotąd sekretarzem stanu, ale we wtorek otrzymał awans na konstytucyjnego ministra, bez zmiany zakresu swoich obowiązków. Podobny awans był udziałem np. Mariusza Błaszczaka, który w okresie poprzednich rządów PiS, w latach 2005-07, był początkowo "zwykłym" szefem KPRM, a następnie wiosną 2007 roku otrzymał awans na ministra-członka Rady Ministrów.

Dworczyk karierę polityczną zaczynał w 2005 r. jako doradca premiera ds. polityki wschodniej oraz polonijnej. W latach 2008-2010 był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za Granicą. W latach 2006-2015 był radnym miasta st. Warszawy, a następnie radnym Sejmiku Mazowieckiego.

W 2015 r. objął mandat poselski, zdobywając prawie 25 tys. głosów, startując w okręgu nr 2 (Wałbrzych). W Sejmie VIII kadencji Dworczyk objął stanowisko szefa komisji łączności z Polakami za Granicą, które pełnił do marca 2017 r. Był również członkiem komisji spraw zagranicznych i komisji obrony narodowej.

1 marca 2017 r. został powołany na stanowisko wiceministra obrony narodowej przez ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza w rządzie Beaty Szydło. W MON zajmował się m.in. kształtowaniem procesu wychowawczego w Siłach Zbrojnych RP, polityką historyczną MON, a także współpracą z organizacjami pozarządowymi w celu wspierania budowy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dworczyk w resorcie był zaangażowany m.in. w Legię Akademicką - program szkoleń wojskowych dla studentów-ochotników, budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie czy program zakładający objęcie przez resort opieką strzelnic pozostających w dyspozycji samorządów.

W połowie listopada 2017 roku w wyniku rekonstrukcji rządu na stanowisku premiera Beatę Szydło zastąpił dotychczasowy wicepremier, minister finansów i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Nowy szef rządu w połowie grudnia 2017 roku mianował Dworczyka szefem kancelarii premiera. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasową szefową KPRM Beatę Kempę.

Dworczyk urodził się w 1975 r. w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące Społeczne nr 17 w Warszawie; jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył również specjalistyczne studia wschodnie w Studium Europy Wschodniej UW. Po zakończeniu studiów jako ochotnik odbył służbę wojskową.

Przez wiele lat był harcerzem i instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wśród swoich zainteresowań wymienia m.in. dawne Kresy Rzeczypospolitej i wspieranie Polaków, którzy tam mieszkają.

Dworczyk jest zaangażowany w pracę m.in. w ramach Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz w założonej przez siebie Fundacji Wolność i Demokracja.

Jest żonaty, ma czwórkę dzieci.

Dworczyk: Nadal jestem szefem KPRM, zakres mojej pracy pozostaje taki sam

Nadal jestem szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tu nic się nie zmieni, jako członek Rady Ministrów mam pewne dodatkowe obowiązki, ale co do zasady zakres mojej pracy pozostaje ten sam - powiedział we wtorek szef kancelarii premiera, nowo mianowany minister - członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Dworczyk powiedział dziennikarzom, że traktuje mianowanie na ministra - członka Rady Ministrów jako zobowiązanie do dalszej pracy.

"Jestem nadal szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tu nic się nie zmieni, jako członek Rady Ministrów po prostu mam tej chwili pewne dodatkowe obowiązki, ale co do zasady zakres mojej pracy pozostaje ten sam" - wyjaśnił Dworczyk.

Pytany, jakie to dodatkowe obowiązki, odparł: "te, które przypadają na przykład przy podejmowaniu decyzji, które są głosowane na Radzie Ministrów". "Do tej pory jako sekretarze stanu z (szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów) Jackiem Sasinem nie braliśmy udziału w tego rodzaju podejmowaniu decyzji" - zaznaczył Dworczyk.

Ocenił, że nominacja dla niego i nowego wicepremiera Jacka Sasina to "pewne porządkowanie administracji". "Na co dzień, zarówno szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, jak i szef KRPM współpracują z ministrami konstytucyjnymi. Nasz dialog w różnych projektach, przedsięwzięciach, które wspólnie z ministrami konstytucyjnymi realizowaliśmy był trochę asymetryczny, bo my byliśmy sekretarzami stanu, a po drugiej stronie byli ministrowie konstytucyjni" - powiedział Dworczyk.

>>> Czytaj też: Rekonstrukcja rządu. Oto lista nazwisk nowych ministrów